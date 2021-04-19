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Британские ВМС сопроводили российские корабли в Ла-Манше

Фрегат "Адмирал флота Касатонов", океанский буксир "Николай Чикер" и танкер "Вязьма" следовали в Северное море.

19 апреля 2021, 20:44
<p>Фото © <a href="https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2021/april/19/210419-royal-navy-tracks-eight-warships-through-uk-waters" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Royal Navy</a></p>

Фото © Royal Navy

Британские сторожевики HMS Mersey и HMS Tyne сопроводили российские корабли, проходившие через пролив Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении, распространённом в понедельник ВМС Соединённого Королевства.

Как указывает источник, британские корабли сопровождали российский фрегат "Адмирал флота Касатонов", океанский буксир "Николай Чикер" и танкер "Вязьма", следовавшие в Северное море от французского острова Уэсан.

Британия построит корабль для защиты подводных кабелей от российских подлодок

Британия построит корабль для защиты подводных кабелей от российских подлодок

Как заявил представитель ВМС королевства, экипаж российских кораблей "действовал в безопасной и профессиональной манере во время всего перехода".

До этого британские сторожевики сопроводили через Ла-Манш в Северную Атлантику большие десантные корабли "Калининград", "Королёв" и "Минск", фрегат "Бойкий" Балтийского флота, а позже следили за проходом российской субмарины. При этом британцы высмеяли свои ВМС за слежку за подлодкой.

Авторы
Юлия Коновалова

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