Британские ВМС сопроводили российские корабли в Ла-Манше
Фрегат "Адмирал флота Касатонов", океанский буксир "Николай Чикер" и танкер "Вязьма" следовали в Северное море.
Фото © Royal Navy
Британские сторожевики HMS Mersey и HMS Tyne сопроводили российские корабли, проходившие через пролив Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении, распространённом в понедельник ВМС Соединённого Королевства.
Как указывает источник, британские корабли сопровождали российский фрегат "Адмирал флота Касатонов", океанский буксир "Николай Чикер" и танкер "Вязьма", следовавшие в Северное море от французского острова Уэсан.
Как заявил представитель ВМС королевства, экипаж российских кораблей "действовал в безопасной и профессиональной манере во время всего перехода".
До этого британские сторожевики сопроводили через Ла-Манш в Северную Атлантику большие десантные корабли "Калининград", "Королёв" и "Минск", фрегат "Бойкий" Балтийского флота, а позже следили за проходом российской субмарины. При этом британцы высмеяли свои ВМС за слежку за подлодкой.
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