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Названа вероятная причина взрыва в жилом доме под Нижним Новгородом

Предварительная версия – нарушение правил пользования газовыми приборами в квартире на третьем этаже.

19 апреля 2021, 20:49
<p>Фото © МЧС России</p>

Фото © МЧС России

Возможной причиной взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области могло стать нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Могло иметь место грубое нарушение правил пользования газовыми приборами в квартире на третьем этаже", — заявил собеседник агентства.

Адское пламя и руины вместо квартир: появилось видео с места взрыва под Нижним Новгородом

Адское пламя и руины вместо квартир: появилось видео с места взрыва под Нижним Новгородом

Как уже сообщал Лайф, после хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах. Огнём охвачена площадь в 1200 кв. м. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадали шесть человек, включая девочку в возрасте 2,5 месяца и мальчика в возрасте 2,5 лет. Судьба ещё одного младенца остаётся неизвестной. По предварительным данным, он погиб.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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