Названа вероятная причина взрыва в жилом доме под Нижним Новгородом

Возможной причиной взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области могло стать нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Как уже сообщал Лайф, после хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах. Огнём охвачена площадь в 1200 кв. м. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадали шесть человек, включая девочку в возрасте 2,5 месяца и мальчика в возрасте 2,5 лет. Судьба ещё одного младенца остаётся неизвестной. По предварительным данным, он погиб.