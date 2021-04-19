Названа вероятная причина взрыва в жилом доме под Нижним Новгородом
Предварительная версия – нарушение правил пользования газовыми приборами в квартире на третьем этаже.
Фото © МЧС России
Возможной причиной взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области могло стать нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"Могло иметь место грубое нарушение правил пользования газовыми приборами в квартире на третьем этаже", — заявил собеседник агентства.
Как уже сообщал Лайф, после хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах. Огнём охвачена площадь в 1200 кв. м. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадали шесть человек, включая девочку в возрасте 2,5 месяца и мальчика в возрасте 2,5 лет. Судьба ещё одного младенца остаётся неизвестной. По предварительным данным, он погиб.
Выбор редакции
Двое сломали позвоночники: число пострадавших при взрыве в Нижегородской области увеличилось до семи
ФСБ выявила в 21 регионе России 55 подпольных оружейников — видео
"Пишут, уже выехали": Сделавшая "голое" фото на фоне каньона в Дагестане рассказала об угрозах в свой адрес
Режиссёр "Безумного Макса" раскрыл детали приквела "Фуриоса"
Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler решили вернуть в App Store
Комментариев: 0