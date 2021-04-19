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США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей

Америка использует польские аэродромы для отработки быстрой переброски ВВС в Европе.

19 апреля 2021, 21:34
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mblaszczak/status/1384120892460912642/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mariusz Błaszczak</a></p>

Фото © Twitter / Mariusz Błaszczak

Европейское командование Вооружённых сил США перебросило в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений. Такая информация появилась в "Твиттере" министра национальной обороны республики Мариуша Блащака.

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"Сегодня в Польшу прибыли несколько десятков американских самолётов F-15 и F-16. Европейское командование ВС США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов", — уточнил министр.

По мнению Блащака, совместные учения позволяют "укрепить безопасность региона" Центральной и Восточной Европы.

Ранее Лайф писал о том, что МиГ-31 перехватил патрульные самолёты Норвегии и США над Баренцевым морем.

Авторы
Юлия Коновалова

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