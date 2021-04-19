США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей
Америка использует польские аэродромы для отработки быстрой переброски ВВС в Европе.
Фото © Twitter / Mariusz Błaszczak
Европейское командование Вооружённых сил США перебросило в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений. Такая информация появилась в "Твиттере" министра национальной обороны республики Мариуша Блащака.
"Сегодня в Польшу прибыли несколько десятков американских самолётов F-15 и F-16. Европейское командование ВС США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов", — уточнил министр.
По мнению Блащака, совместные учения позволяют "укрепить безопасность региона" Центральной и Восточной Европы.
Ранее Лайф писал о том, что МиГ-31 перехватил патрульные самолёты Норвегии и США над Баренцевым морем.
Выбор редакции
Российский МиГ-31 поднимался для перехвата самолёта-разведчика США вблизи Камчатки — видео
Истребитель из состава "Турецких звёзд" разбился возле авиабазы Конья
Режиссёр "Безумного Макса" раскрыл детали приквела "Фуриоса"
Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler решили вернуть в App Store
"Буду голодная, но хочу, чтобы они были сыты": Почтальон из Москвы приютила в своей квартире 70 кошек
Комментариев: 0