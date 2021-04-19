США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей

Европейское командование Вооружённых сил США перебросило в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений. Такая информация появилась в "Твиттере" министра национальной обороны республики Мариуша Блащака.

"Сегодня в Польшу прибыли несколько десятков американских самолётов F-15 и F-16. Европейское командование ВС США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов", — уточнил министр.

По мнению Блащака, совместные учения позволяют "укрепить безопасность региона" Центральной и Восточной Европы.

Ранее Лайф писал о том, что МиГ-31 перехватил патрульные самолёты Норвегии и США над Баренцевым морем.

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