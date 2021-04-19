Режиссёр "Безумного Макса" раскрыл детали приквела "Фуриоса"
Джордж Миллер отметил, что грядущая кинокартина будет насыщена разными сценами и её сюжет растянется на несколько лет.
Кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" / "КиноПоиск"
Director George Miller spills some tea on his new movie 'Furiosa' which starts filming in NSW in June. #MadMax #GeorgeMiller #Furiosa @10NewsFirst @Studio10au pic.twitter.com/YsOgj9BdYC— Angela Bishop (@AngelaBishop) April 19, 2021
Действие приквела "Безумного Макса" под названием "Фуриоса" будет растянуто на несколько лет. Об этом заявил режиссёр и сценарист Джордж Миллер в ходе пресс-конференции в Австралии, которая транслировалась на "Ютубе".
Он отметил, что грядущая кинокартина будет насыщена разными сценами и её сюжет растянется на несколько лет. Это отличается от "Дороги ярости" 2015 года производства. Там всё повествование и развитие сюжета происходит в течение трёх дней.
В пресс-конференции участвовала премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян. Она заявила, что это будет самый большой фильм, который когда‑либо снимался в стране.
В съёмках картины примут участие Аня Тейлор-Джой в роли молодой Фуриосы, Яхья Абдул-Матин II и австралийский актёр Крис Хемсворт. Предварительная дата премьеры фильма — 23 июня 2023 года.
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