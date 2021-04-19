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Режиссёр "Безумного Макса" раскрыл детали приквела "Фуриоса"

Джордж Миллер отметил, что грядущая кинокартина будет насыщена разными сценами и её сюжет растянется на несколько лет.

19 апреля 2021, 21:51
<p>Кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" / <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/453406/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"КиноПоиск"</a></p>

Кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" / "КиноПоиск"

Действие приквела "Безумного Макса" под названием "Фуриоса" будет растянуто на несколько лет. Об этом заявил режиссёр и сценарист Джордж Миллер в ходе пресс-конференции в Австралии, которая транслировалась на "Ютубе".

Он отметил, что грядущая кинокартина будет насыщена разными сценами и её сюжет растянется на несколько лет. Это отличается от "Дороги ярости" 2015 года производства. Там всё повествование и развитие сюжета происходит в течение трёх дней.

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В пресс-конференции участвовала премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян. Она заявила, что это будет самый большой фильм, который когда‑либо снимался в стране.

В съёмках картины примут участие Аня Тейлор-Джой в роли молодой Фуриосы, Яхья Абдул-Матин II и австралийский актёр Крис Хемсворт. Предварительная дата премьеры фильма — 23 июня 2023 года.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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