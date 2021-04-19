Режиссёр "Безумного Макса" раскрыл детали приквела "Фуриоса"

Действие приквела "Безумного Макса" под названием "Фуриоса" будет растянуто на несколько лет. Об этом заявил режиссёр и сценарист Джордж Миллер в ходе пресс-конференции в Австралии, которая транслировалась на "Ютубе".

Он отметил, что грядущая кинокартина будет насыщена разными сценами и её сюжет растянется на несколько лет. Это отличается от "Дороги ярости" 2015 года производства. Там всё повествование и развитие сюжета происходит в течение трёх дней.

В пресс-конференции участвовала премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян. Она заявила, что это будет самый большой фильм, который когда‑либо снимался в стране.

В съёмках картины примут участие Аня Тейлор-Джой в роли молодой Фуриосы, Яхья Абдул-Матин II и австралийский актёр Крис Хемсворт. Предварительная дата премьеры фильма — 23 июня 2023 года.

Ранее на экраны вышел фильм "Чернобыль" Данилы Козловского. В честь этого события Лайф составил подборку картин про аварию на АЭС.

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