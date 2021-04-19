Стали известны итоги переговоров по Донбассу в "нормандском формате"

В понедельник, 19 апреля, состоялись переговоры политсоветников и представителей МИД России, Франции, Германии и Украины. По инициативе российской стороны в первую очередь был обсуждён сектор о соблюдении перемирия. Предложения натолкнулись на сопротивление со стороны Украины, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

" А представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня в стиле, как выразился на переговорах [Дмитрий] Козак, ''мы за всё хорошее и против всего плохого'', — сказал собеседник издания.

Он констатировал, что трёхчасовые переговоры закончились безрезультатно. Франция, Германия и Украина придерживались позиции, которая заключается в стремлении затянуть переговорный процесс "даже ценой жертв и разрушений в Донбассе".

Напомним, ранее Меркель, Макрон и Зеленский настаивали на важности соблюдения Минских договорённостей и продолжения работы в "нормандском формате". Они выступили с заявлением, что Россия должна вывести свои войска из Крыма и убрать их от границы с Украиной. Тем временем пропрезидентская партия Незалежной "Слуга народа" обратилась к Зеленскому с призывом о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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