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Стали известны итоги переговоров по Донбассу в "нормандском формате"

Представители Германии и Франции вместо конкретных решений ограничились заявлением о приверженности режиму прекращения огня.

19 апреля 2021, 22:04
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/791748037984481/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Операція об&#x27;єднаних сил / Joint Forces Operation</a></p>

Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В понедельник, 19 апреля, состоялись переговоры политсоветников и представителей МИД России, Франции, Германии и Украины. По инициативе российской стороны в первую очередь был обсуждён сектор о соблюдении перемирия. Предложения натолкнулись на сопротивление со стороны Украины, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

" А представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня в стиле, как выразился на переговорах [Дмитрий] Козак, ''мы за всё хорошее и против всего плохого'', — сказал собеседник издания.

Он констатировал, что трёхчасовые переговоры закончились безрезультатно. Франция, Германия и Украина придерживались позиции, которая заключается в стремлении затянуть переговорный процесс "даже ценой жертв и разрушений в Донбассе".

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"Это их большая ошибка": В Госдуме оценили требование выслать старшего российского дипломата из Киева

Напомним, ранее Меркель, Макрон и Зеленский настаивали на важности соблюдения Минских договорённостей и продолжения работы в "нормандском формате". Они выступили с заявлением, что Россия должна вывести свои войска из Крыма и убрать их от границы с Украиной. Тем временем пропрезидентская партия Незалежной "Слуга народа" обратилась к Зеленскому с призывом о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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