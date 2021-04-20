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Пострадавшие при взрыве газа в Нижегородской области получат компенсацию

Им выдадут от 10 до 200 тысяч рублей по распоряжению властей.

20 апреля 2021, 00:33
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь всем жителям дома в селе Маргуша, где 19 апреля произошёл взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Жильцам дома, здоровью которых произошедшее не причинило вред, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Получившим травмы выделим по 100 тысяч рублей. В случае если спасатели обнаружат погибших, родственникам выплатят по 200 тысяч рублей",  сказал Глеб Никитин.

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Адское пламя и руины вместо квартир: появилось видео с места взрыва под Нижним Новгородом

На месте продолжают работать специалисты, организован оперативный штаб, идёт подготовка вертолёта санавиации.

Как уже сообщал Лайф, после хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этаже. Огнём охвачена площадь в 1200 кв. м. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало шесть человек, включая девочку в возрасте двух с половиной месяцев и мальчика в возрасте двух с половиной лет. Ранее под завалами обнаружили тело погибшего ребёнка.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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