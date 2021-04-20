Пострадавшие при взрыве газа в Нижегородской области получат компенсацию

"Жильцам дома, здоровью которых произошедшее не причинило вред, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Получившим травмы выделим по 100 тысяч рублей. В случае если спасатели обнаружат погибших, родственникам выплатят по 200 тысяч рублей", — сказал Глеб Никитин.

Как уже сообщал Лайф, после хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этаже. Огнём охвачена площадь в 1200 кв. м. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало шесть человек, включая девочку в возрасте двух с половиной месяцев и мальчика в возрасте двух с половиной лет. Ранее под завалами обнаружили тело погибшего ребёнка.