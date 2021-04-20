Доктор Мясников развеял миф о магнитных бурях
Как заметил специалист, люди сначала не следят за здоровьем, а потом списывают всё на "магнитное возмущение".
Фото © ТАСС / Щербак Александр
В болезнях человека не стоит винить магнитные бури, нездоровый образ жизни наносит гораздо больше вреда. Таким образом врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявления коллег о влиянии погоды на центральную нервную и кровеносную системы человека.
"Связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. Но хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури — это непрофессионально", – заявил Мясников в беседе с Ura.ru.
Как заметил специалист, люди сначала не следят за здоровьем, а потом списывают всё на "бога, паразитов или на магнитное возмущение". По мнению Мясникова, бури — "бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни".
Ранее Лайф писал о том, что доктор Мясников рассказал, какие привычки могут вызвать бессонницу.
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