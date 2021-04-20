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Россиянам раскрыли истинную причину звонков "бесплатных юристов"

Их цель в большинстве случаев – это заинтересовать человека и получить с него деньги.

20 апреля 2021, 03:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бесплатные юридические консультации, которые предлагают доверчивым жителям — в большинстве своём лишь способ "завлечь" человека в офис, а затем навязать ему дорогостоящие, но порой бесполезные услуги. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал глава Московской коллегии адвокатов "Князев и партнёры" Андрей Князев.

"Это не оказание услуг, а мошенничество. Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой" — объясняет адвокат.

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По его словам, бесплатная помощь положена по строго ограниченным категориям. Речь идёт о делах о пенсиях, ветеранов, трудоустройства беременных и уголовным делам, когда человек не может сам себе позволить адвоката. Юрист посоветовал не вступать в диалог с теми, кто предлагает услуги по телефону, а просто положить трубку.

Ранее Лайф писал, как мошенники обманывают, используя популярные сайты объявлений. Так, сотрудница минфина стала жертвой мошенников, пытаясь продать молокоотсос на "Авито". С банковской карты женщины несколько раз списали деньги на общую сумму почти 250 тысяч рублей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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