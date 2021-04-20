Потери Чехии от исключения "Росатома" из тендера на достройку АЭС оценили в миллиарды евро

Исключением "Росатома" из тендера на достройку АЭС "Дукованы" Чехия лишит собственную промышленность контрактов на миллиарды евро. Об этом говорится в заявлении российской атомной госкорпорации.

"Российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС "Дукованы", в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро", — объяснили в "Росатоме".

Таким образом, как отметили в госкорпорации, своим решением Прага исключает из тендера в первую очередь собственную национальную промышленность. В компании выразили сожаление из-за действий чешских властей, которые перечёркивают перспективы развития взаимовыгодного партнёрства атомно-промышленных комплексов РФ и Чехии.

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