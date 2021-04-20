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Потери Чехии от исключения "Росатома" из тендера на достройку АЭС оценили в миллиарды евро

В российском холдинге выразили сожаление из-за действий чешских властей.

20 апреля 2021, 02:58
<p>Фото © АЭС "Дукованы"</p>

Фото © АЭС "Дукованы"

Исключением "Росатома" из тендера на достройку АЭС "Дукованы" Чехия лишит собственную промышленность контрактов на миллиарды евро. Об этом говорится в заявлении российской атомной госкорпорации.

"Российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС "Дукованы", в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро", — объяснили в "Росатоме".

Таким образом, как отметили в госкорпорации, своим решением Прага исключает из тендера в первую очередь собственную национальную промышленность. В компании выразили сожаление из-за действий чешских властей, которые перечёркивают перспективы развития взаимовыгодного партнёрства атомно-промышленных комплексов РФ и Чехии.

Власти Чехии исключат "Росатом" из числа участников тендера на достройку АЭС "Дукованы"

Власти Чехии исключат "Росатом" из числа участников тендера на достройку АЭС "Дукованы"

Ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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