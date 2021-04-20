Стала известна причина смерти полицейского, погибшего после штурма Капитолия
Результаты судмедэкспертизы обелили участников беспорядков: к трагедии они оказались непричастны.
Фото © ТАСС / Zuma
Главный судмедэксперт округа Колумбия Франциско Диас обнародовал официальную версию о причине смерти полицейского Брайана Сикника, скончавшегося после штурма Капитолия. Об этом пишет газета Washington Post.
Вскрытие не подтвердило версию гибели полицейского от распыления химического вещества во время беспорядков. Признаков внешних или внутренних повреждений на его теле также обнаружено не было. Смерть блюстителя порядка наступила от естественных причин.
"Как показало вскрытие, полицейский Брайан Сикник перенёс два инсульта и скончался на следующий день после беспорядков в Вашингтоне. Версия о распылении отравляющего химического вещества не подтвердилась", — уточнил Диас.
Главный судмедэксперт считает, что полученные результаты осложнят работу прокуроров, которые намеревались предъявить участникам штурма обвинения в убийстве в связи со смертью Сикника.
Напомним, 6 января сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.
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