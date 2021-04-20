Стала известна причина смерти полицейского, погибшего после штурма Капитолия

Главный судмедэксперт округа Колумбия Франциско Диас обнародовал официальную версию о причине смерти полицейского Брайана Сикника, скончавшегося после штурма Капитолия. Об этом пишет газета Washington Post.

Вскрытие не подтвердило версию гибели полицейского от распыления химического вещества во время беспорядков. Признаков внешних или внутренних повреждений на его теле также обнаружено не было. Смерть блюстителя порядка наступила от естественных причин.

"Как показало вскрытие, полицейский Брайан Сикник перенёс два инсульта и скончался на следующий день после беспорядков в Вашингтоне. Версия о распылении отравляющего химического вещества не подтвердилась", — уточнил Диас.

Главный судмедэксперт считает, что полученные результаты осложнят работу прокуроров, которые намеревались предъявить участникам штурма обвинения в убийстве в связи со смертью Сикника.

Авторы