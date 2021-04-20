"Ждём вышиватный спутник": Зеленский похвастался успехами Украины в космосе и насмешил Сеть

Украинские пользователи соцсетей обрушились с насмешками на президента страны Владимира Зеленского, заявившего о "победе технологий" и успехах Незалежной в космосе. Глава государства, поздравляя NASA с первым полётом вертолёта на Марсе, напомнил, что одним из его разработчиков стал украинец Игорь Панченко.

Технології перемагають. Вітаю @NASA з першим польотом #MarsHelicopter! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко. #Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника «Січ-2-30». — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2021

"Горжусь, что среди его разработчиков — украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30", — написал он в "Твиттере".

Украинцы, отнюдь, не возгордились из-за слов президента. Многих хвастовство Зеленского насмешило, других — разозлило. Последние напомнили ему, что он уже не комик, а глава государства.

Может, наконец вспомните, что вы уже не телеведущий, и начнёте что-то полезное делать как президент? Пользователь с ником TetianaTischen

Ждём новый вышиватный спутник! Да и название "сеча" подходящее! @pitosqua

Это было возможным для выходца с Украины только благодаря тому, что он в своё время уехал в другую страну, где его таланты понадобились человечеству @harn1972

Другие призвали Зеленского перестать радоваться чужим достижениям и заняться своими. Комментаторы посетовали на то, что ракетостроение Украины развалили.

Между тем ранее Зеленский уже удостаивался саркастической оценки своих "космических" высказываний. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его слова о вкладе украинских конструкторов в развитие советской космической программы.

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