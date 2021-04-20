Эксперт рассказал о приложениях, которые срочно нужно удалить с вашего смартфона
Специалист посоветовал также очистить гаджет от лишних файлов и ненужных настроек.
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Если смартфон начал "тормозить", необходимо просмотреть, что лишнее в нём есть, и убрать ненужные приложения, которые занимают место и снижают скорость работы системы. Об этом рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
"Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжёлой", — объяснил эксперт.
Тимофеев порекомендовал почистить кеш и удалить ненужные файлы из загрузок. Приложения, работающие в фоновом режиме, также замедляют процессы, поэтому такой режим нужно отключить. Эксперт предложил чистить смартфон вручную, так как специальные программы могут принести вирус. И в завершение Тимофеев добавил, что если простые меры не помогли, то остаётся сбросить память до заводских настроек.
Ранее Лайф писал о том, что россиянам рассказали, как защитить свой смартфон от хакеров.
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