Госдеп назвал эскалацией запрет на проход судов в ряде районов Чёрного моря

США назвали неспровоцированной эскалацией планы России ограничить проход иностранных кораблей в некоторых частях Чёрного моря. Об этом в своём сообщении говорит официальный представитель Госдепартамента страны Нед Прайс.

"Это представляет собой ещё одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", — заявил представитель Госдепа США.

Как отметил Прайс, такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне сообщений о том, что Россия якобы наращивает численность своих войск у границ с Украиной. Представитель Госдепа напомнил, что США поддерживают суверенитет и целостность Незалежной. Он также призвал Москву "прекратить преследование судов" в Черноморском регионе.

Напомним, согласно бюллетеню Управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ, в период с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря в зоне территориальных вод России.

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