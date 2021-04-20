Госдеп назвал эскалацией запрет на проход судов в ряде районов Чёрного моря
Вашингтон всерьёз обеспокоен планами Москвы закрыть почти на полгода часть акватории близ Крыма и Керчи для судоходства.
Фото © ТАСС
США назвали неспровоцированной эскалацией планы России ограничить проход иностранных кораблей в некоторых частях Чёрного моря. Об этом в своём сообщении говорит официальный представитель Госдепартамента страны Нед Прайс.
"Это представляет собой ещё одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", — заявил представитель Госдепа США.
Как отметил Прайс, такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне сообщений о том, что Россия якобы наращивает численность своих войск у границ с Украиной. Представитель Госдепа напомнил, что США поддерживают суверенитет и целостность Незалежной. Он также призвал Москву "прекратить преследование судов" в Черноморском регионе.
Напомним, согласно бюллетеню Управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ, в период с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря в зоне территориальных вод России.
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