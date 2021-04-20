Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Госдеп назвал эскалацией запрет на проход судов в ряде районов Чёрного моря

Вашингтон всерьёз обеспокоен планами Москвы закрыть почти на полгода часть акватории близ Крыма и Керчи для судоходства.

20 апреля 2021, 02:22
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

США назвали неспровоцированной эскалацией планы России ограничить проход иностранных кораблей в некоторых частях Чёрного моря. Об этом в своём сообщении говорит официальный представитель Госдепартамента страны Нед Прайс.

В НАТО призвали Россию обеспечить свободу навигации в Чёрном море

В НАТО призвали Россию обеспечить свободу навигации в Чёрном море

"Это представляет собой ещё одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", — заявил представитель Госдепа США.

Как отметил Прайс, такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне сообщений о том, что Россия якобы наращивает численность своих войск у границ с Украиной. Представитель Госдепа напомнил, что США поддерживают суверенитет и целостность Незалежной. Он также призвал Москву "прекратить преследование судов" в Черноморском регионе.

Напомним, согласно бюллетеню Управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ, в период с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Чёрного моря в зоне территориальных вод России.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Два корабля ничего не решают": Пушков посоветовал Лондону не тратиться на "поддержку" Украины в Чёрном море

вчера в 02:25

В Пентагоне окончательно опровергли домыслы о "сговоре" России с талибами

сегодня в 00:42

Американский посол отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию Москвы

сегодня в 01:30

Эксперт рассказал о приложениях, которые срочно нужно удалить с вашего смартфона

сегодня в 02:30

Стала известна причина смерти полицейского, погибшего после штурма Капитолия

сегодня в 02:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1