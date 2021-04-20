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Присяжные по делу об убийстве Джорджа Флойда не смогли в первый день вынести вердикт

Обсуждение длилось четыре часа, однако заседателям так и не удалось прийти к единому мнению.

20 апреля 2021, 03:24
<p>Фото ©ТАСС</p>

Фото ©ТАСС

Присяжные завершили первый день обсуждений по делу об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда. Просовещавшись четыре часа, они так и не пришли в единому мнению, виновен экс-полицейский Дерек Шовин или нет.

Как уточнил телеканал CNN, после обсуждений заседатели отправились в отель, где проведут ночь. На следующий день коллегия снова приступит к обсуждению. При этом присяжные не ограничены во времени для вынесения вердикта, но решение должно быть единогласным. Максимальное наказание по предъявленному Шовину обвинению составляет 40 лет тюрьмы.

Жители Миннеаполиса вышли на митинг перед началом суда по делу Джорджа Флойда — видео

Жители Миннеаполиса вышли на митинг перед началом суда по делу Джорджа Флойда — видео

Приговора ожидают тысячи жителей Миннеаполиса. На фоне обсуждения вердикта в городе начались уличные манифестации. Акции пока мирные, о столкновениях не сообщается. Собравшиеся выкрикивают имя Джорджа Флойда и держат плакаты с надписью Black Lives Matter.

Пока вся страна ожидает развития судебных событий, до начала суда стали известны новые подробности дела. Так, например, опубликованы записи с нательной камеры Шовена в момент задержания Флойда. На кадрах видно, как Шовен поднимает Флойда за шею, когда они борются на земле.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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