Путин оценил опыт российских врачей в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международной конференции "Эпидемиологическое благополучие" и отметил уникальный опыт, накопленный российскими медиками в борьбе не только с коронавирусом, но и с другими опасными инфекционными заболеваниями. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

"Проблемы, которым посвящена конференция, имеют особое значение для всего человечества и, несомненно, требуют объединения усилий врачей и учёных разных стран. Столь широко распространившаяся пандемия коронавирусной инфекции наглядно подтверждает, что ни одно государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку, без взаимодействия с зарубежными партнёрами", — сказано в телеграмме.

По словам президента, российские медики, исследователи, сотрудники органов здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб приобрели уникальный опыт борьбы не только с CoViD-19, но и многими другими опасными инфекциями, такими как ВИЧ, грипп, корь, чума и лихорадка Эбола.

"Рассчитываю, что вы проведёте конструктивные и содержательные дискуссии, а результаты вашей работы получат практическое применение и будут служить защите здоровья людей во всём мире", — подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что отечественные специалисты активно делятся своими знаниями и открытиями с иностранными коллегами и "готовы расширять подобное сотрудничество в будущем".

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин на совещании с руководством правительства и администрацией Кремля призвал использовать каждый рубль на благо экономики и россиян. Глава государства также раскрыл некоторые темы, которые будут затронуты в ходе Послания Федеральному собранию.

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