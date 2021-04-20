"Уже в работе": Рогозин назвал сроки готовности первого модуля для новой российской орбитальной станции

Рогозин показал строящийся базовый модуль для орбитальной станции России. Видео © Twitter / РОГОЗИН

Основной модуль для российской орбитальной станции будет готов к 2025 году. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", — написал он в "Твиттере".

В качестве базового сегмента будет использоваться научно-энергетический модуль, предназначенный для Международной космической станции (МКС). Его запуск планировался на 2024 год.

Напомним, Россия планирует выйти из проекта МКС до 2025 года. Однако в "Роскосмосе" уточнили, что само решение о прекращении полётов российских космонавтов на МКС будет приниматься не раньше, чем через несколько лет.

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