"Уже в работе": Рогозин назвал сроки готовности первого модуля для новой российской орбитальной станции
В качестве базового сегмента выбрали научно-энергетический модуль, предназначенный для МКС.
Рогозин показал строящийся базовый модуль для орбитальной станции России. Видео © Twitter / РОГОЗИН
Основной модуль для российской орбитальной станции будет готов к 2025 году. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", — написал он в "Твиттере".
В качестве базового сегмента будет использоваться научно-энергетический модуль, предназначенный для Международной космической станции (МКС). Его запуск планировался на 2024 год.
Напомним, Россия планирует выйти из проекта МКС до 2025 года. Однако в "Роскосмосе" уточнили, что само решение о прекращении полётов российских космонавтов на МКС будет приниматься не раньше, чем через несколько лет.
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