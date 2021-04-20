Украинский генерал призвал Киев отказаться от иллюзий по поводу Запада

Конфликт на востоке Украины по некоторым параметрам соответствует интересам Запада, но воевать за Киев он не будет. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), бывший руководитель военной разведки страны генерал-полковник Игорь Смешко.

"Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России", — заявил Смешко.

По мнению украинского генерала, Киеву, несмотря на тот факт, что его интересы в Донбассе совпадают с планами Запада, следует рассчитывать только на себя.

"За нас ни Соединённые Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий", — добавил генерал.

Напомним, в понедельник, 19 апреля, состоялись переговоры политсоветников и представителей МИД России, Франции, Германии и Украины по Донбассу. По инициативе российской стороны был обсуждён сектор о соблюдении перемирия. В свою очередь представители Германии и Франции вместо конкретных решений ограничились заявлением о приверженности режиму прекращения огня.

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