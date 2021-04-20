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Трамп вновь рассказал о взаимной симпатии с Путиным

И заверил, что всегда выступал за налаживание отношений с Москвой.

20 апреля 2021, 07:30
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, какие у него были отношения с российским лидером Владимиром Путиным, и признался в существовании взаимной симпатии.

"Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему", — сказал Трамп, заметив, что это было хорошо, а не плохо.

По его словам, это способствовало укреплению отношений между странами, а также подталкивало к заключению новых сделок. Трамп заверил, что всегда выступал за налаживание отношений с Россией.

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Напомним, в конце октября 2020 года Трамп уже говорил, что ему нравится президент России Владимир Путин, и не исключал, что это взаимно. В то же время действующий на тот момент американский лидер предполагал, что Путин хотел бы видеть на посту президента Соединённых Штатов Джо Байдена. В итоге выборы выиграл именно демократ Байден.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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