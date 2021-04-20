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В России предложили сажать на 10 лет в тюрьму за поджоги, повлёкшие гибель пожарных

Поводом для этого стал крупнейший пожар в здании Невской мануфактуры, в котором погиб сотрудник МЧС.

20 апреля 2021, 07:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Наказание по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, в том числе с помощью поджога, повлёкшее гибель сотрудника спасательных служб" Уголовного кодекса России следует ужесточить. С таким предложением выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.


Проводили под звуки сирен: в Петербурге простились с пожарным, погибшим на Невской мануфактуре — видео

Проводили под звуки сирен: в Петербурге простились с пожарным, погибшим на Невской мануфактуре — видео

В рамках нынешнего закона за совершение такого преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Но общественник предложил увеличить срок наказания до 10 лет. В своём письме на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева он напомнил о крупнейшем пожаре в здании Невской мануфактуры, где погиб сотрудник МЧС.

"Прошу вас оценить целесообразность введения в данную статью нового положения, предусматривающего лишение свободы на срок до десяти лет за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, в том числе с помощью поджога или иного общеопасного способа, повлёкшее гибель сотрудника спасательных служб", — приводит RT выдержки из письма.

Узкий круг: кто может стать фигурантом уголовного дела о пожаре в Невской мануфактуре

Узкий круг: кто может стать фигурантом уголовного дела о пожаре в Невской мануфактуре

Как ранее сообщалось, возгорание в здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. Лайф публиковал видео пожара с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его удалось быстро потушить, а вот сама мануфактура горела открытым пламенем более суток. Здание удалось потушить лишь на пятые сутки.

По делу о пожаре задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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