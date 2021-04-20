Главархив обнародовал имена награждённых медалью "За оборону Москвы"
Рассекречено более полумиллиона тружеников, которые отличились при строительстве сооружений на подступах к столице.
Фото © Mos.ru / Ю. Иванко
Главархив столицы обнародовал имена тружеников тыла времён Великой Отечественной войны, которые удостоились медали "За оборону Москвы". Об этом сообщается на сайте правительства города.
Отмечается, что более полумиллиона имён награждённых появились в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории". Именно в этот день, 20 апреля 1942 года, закончилась битва под столицей, когда советские войска отбросили немцев от города. В списках указаны год рождения, должность и описание подвигов каждого из награждённых. Стоит отметить, что треть из получивших награду тружеников тыла являются женщинами и детьми.
"Сегодня горожане могут увидеть имена своих родственников среди полумиллиона имён людей, которые совершили настоящий трудовой подвиг. И это не военнослужащие, а мирные жители: рабочие, инженеры, колхозники, служащие, студенты, домохозяйки. Треть всех награждённых — женщины и дети. Все фамилии расположены в алфавитном порядке, поэтому их легко найти", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Музей также дополнили 30 роликами. В них московские школьники читают письма своих ровесников, которые в ноябре 1941 года застали немцев в Московской области. Очевидцы рассказывают о жизни в оккупации, издевательствах гитлеровцев над пленными и о другом. Также в виртуальном музее можно увидеть фильм об обороне столицы, в основу которого легли интервью двух женщин — участниц тех событий.
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