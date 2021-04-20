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СМИ: Американский посол уедет в США, но в "ближайшие недели" всё-таки вернётся в Россию

На родине Салливана ждут не только консультации с чиновниками новой администрации Джо Байдена, но и встреча с семьёй.

20 апреля 2021, 06:22
<p>Джон Салливан. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин </p>

Джон Салливан. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

На текущей неделе посол США в России Джон Салливан отправится в Вашингтон для проведения консультаций с представителями администрации президента Джо Байдена, а потом "в ближайшие недели" вернётся обратно в Москву. О решении американского дипломата сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, у Салливана не было возможности проконсультироваться с чиновниками с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своём посту на неопределённый срок. Также какое-то время на родине американский посол проведёт время со своей семьёй.

Американский посол прокомментировал ответ России на санкции США

Американский посол прокомментировал ответ России на санкции США

Отметим, что ранее портал Axios сообщал о противоположных планах Джона Салливана. Как писало издание, посол придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.

Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физлиц и организаций. Кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля МИД России объявил ответные меры: десять американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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