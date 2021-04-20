СМИ: Американский посол уедет в США, но в "ближайшие недели" всё-таки вернётся в Россию

На текущей неделе посол США в России Джон Салливан отправится в Вашингтон для проведения консультаций с представителями администрации президента Джо Байдена, а потом "в ближайшие недели" вернётся обратно в Москву. О решении американского дипломата сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, у Салливана не было возможности проконсультироваться с чиновниками с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своём посту на неопределённый срок. Также какое-то время на родине американский посол проведёт время со своей семьёй.

Отметим, что ранее портал Axios сообщал о противоположных планах Джона Салливана. Как писало издание, посол придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.

Авторы