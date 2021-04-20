СМИ: Американский посол уедет в США, но в "ближайшие недели" всё-таки вернётся в Россию
На родине Салливана ждут не только консультации с чиновниками новой администрации Джо Байдена, но и встреча с семьёй.
Джон Салливан. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
На текущей неделе посол США в России Джон Салливан отправится в Вашингтон для проведения консультаций с представителями администрации президента Джо Байдена, а потом "в ближайшие недели" вернётся обратно в Москву. О решении американского дипломата сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, у Салливана не было возможности проконсультироваться с чиновниками с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своём посту на неопределённый срок. Также какое-то время на родине американский посол проведёт время со своей семьёй.
Отметим, что ранее портал Axios сообщал о противоположных планах Джона Салливана. Как писало издание, посол придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.
Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физлиц и организаций. Кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля МИД России объявил ответные меры: десять американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.
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