Очевидцы — о взрыве газа и пожаре в доме под Нижним Новгородом: Пришлось выпрыгивать из окон
В результате произошедшего погиб трёхмесячный ребёнок.
Очевидцы — о взрыве газа в доме в Нижегородской области: Пришлось выпрыгивать из окна. Видео © LIFE
Очевидцы взрыва газа в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области рассказали, что некоторым жильцам пострадавшего здания пришлось спасаться от огня, выпрыгивая из окон, так как в подъезд невозможно было выйти из-за дыма.
"Выпрыгивали из окошка, не могли никак выйти, там дым. Двоим, мужу с женой, пришлось выпрыгивать, они там переломали себе руки, ноги, их на скорой увезли", — рассказал в беседе с Лайфом один из очевидцев.
В результате пожара погиб трёхмесячный мальчик, об этом сообщил дядя погибшего ребёнка. По словам местной жительницы, которая стала свидетельницей случившегося, когда малыша попытались спасти, он уже был мёртв. Женщина отметила, что в квартиру к пострадавшей семье побежала её дочь, которой удалось разбудить взрослого мужчину, а также вытащить из здания мать мальчика.
"Ребёнок лежал в кроватке уже мёртвый", — добавила она.
Напомним, взрыв прогремел вечером 19 апреля. После хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало семь человек, включая девочку в возрасте 2,5 месяца и мальчика в возрасте 2,5 года. Погиб один ребёнок, его тело нашли под завалами. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.
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