Очевидцы — о взрыве газа и пожаре в доме под Нижним Новгородом: Пришлось выпрыгивать из окон

Очевидцы — о взрыве газа в доме в Нижегородской области: Пришлось выпрыгивать из окна. Видео © LIFE

Очевидцы взрыва газа в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области рассказали, что некоторым жильцам пострадавшего здания пришлось спасаться от огня, выпрыгивая из окон, так как в подъезд невозможно было выйти из-за дыма.

"Выпрыгивали из окошка, не могли никак выйти, там дым. Двоим, мужу с женой, пришлось выпрыгивать, они там переломали себе руки, ноги, их на скорой увезли", — рассказал в беседе с Лайфом один из очевидцев.

В результате пожара погиб трёхмесячный мальчик, об этом сообщил дядя погибшего ребёнка. По словам местной жительницы, которая стала свидетельницей случившегося, когда малыша попытались спасти, он уже был мёртв. Женщина отметила, что в квартиру к пострадавшей семье побежала её дочь, которой удалось разбудить взрослого мужчину, а также вытащить из здания мать мальчика.

"Ребёнок лежал в кроватке уже мёртвый", — добавила она.

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