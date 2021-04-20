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МИД ответил на призыв экс-президента Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

Ильвесу напомнили о значимости туристов из РФ и рекомендовали пообщаться об этом с руководством Турции и Греции.

20 апреля 2021, 05:07
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

В МИД России ответили бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, предложившему запретить россиянам въезд в Евросоюз. Замглавы ведомства Александр Грушко посоветовал политику пообщаться с руководством Турции и Греции на тему туризма.

"Ильвесу стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности", — отметил Грушко в разговоре с РИА "Новости".

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Напомним, 18 апреля в своём микроблоге бывший глава Эстонии заявил, что нужно временно запретить выдавать визы россиянам для въезда в страны Евросоюза. При этом Ильвес назвал Россию "разбойничьей страной-изгоем, которая травит людей", но вместе с тем отметил, что такой шаг Евросоюза может навредить простым гражданам РФ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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