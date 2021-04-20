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Трамп призвал США не подталкивать Россию "в объятия Китая"

Экс-президент отметил, что с РФ надо ладить, так как Москва и Пекин набирают силу.

20 апреля 2021, 04:51
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

США необходимо наладить отношения с Россией, а не подталкивать её к сотрудничеству с Китаем. Страны вместе набирают силу, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

"Мы должны вести дела с Россией, мы должны ладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию в объятия Китая. Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию. А их заставляют быть вместе", — сказал бывший глава Белого дома.

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Трамп подчеркнул, что был в хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на то что "российское расследование" повредило отношениям с Москвой. "Теперь говорят, что всё это ложь. Как и всё остальное", — говорит бывший американский лидер. Трамп заявил также, что "ладил" с председателем КНР Си Цзиньпином — по крайней мере, до пандемии.

Между тем ранее Лайф сообщал о том, что американцы начинают операцию по концентрации войск в Юго-Восточной Азии. Причиной для передислокации вооружённого контингента эксперты называют растущее могущество Китая и финансовые аппетиты неоконсервативной элиты США.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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