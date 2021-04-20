Украинский адмирал перечислил уязвимые перед российским десантом регионы

Бывший замкомандующего ВМС Украины адмирал Игорь Кабаненко назвал три зоны в стране, где Россия в случае войны может высадить свой десант.

"Я бы отметил, с точки зрения десантноопасных направлений, зоны в прибрежной полосе Запорожской и Николаевской областей, а также Южную Бессарабию... Это три зоны, которые могут быть использованы", — сказал адмирал в эфире канала "Эспрессо".

По мнению Кабаненко, под ударом могут оказаться прибрежные полосы Запорожской и Херсонской областей. Как отметил адмирал, такая опасность может возникнуть в том случае, если у российских войск будет задача окружить Запорожье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение об этом будут принимать все страны-участницы, а не только США.

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