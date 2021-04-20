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Украинский адмирал перечислил уязвимые перед российским десантом регионы

Военнослужащий также поделился сценарием на тот случай, если у российских войск будет задача окружить Запорожье.

20 апреля 2021, 04:19
<p>Фото © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС</p>

Фото © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Бывший замкомандующего ВМС Украины адмирал Игорь Кабаненко назвал три зоны в стране, где Россия в случае войны может высадить свой десант.

"Я бы отметил, с точки зрения десантноопасных направлений, зоны в прибрежной полосе Запорожской и Николаевской областей, а также Южную Бессарабию... Это три зоны, которые могут быть использованы", — сказал адмирал в эфире канала "Эспрессо".

По мнению Кабаненко, под ударом могут оказаться прибрежные полосы Запорожской и Херсонской областей. Как отметил адмирал, такая опасность может возникнуть в том случае, если у российских войск будет задача окружить Запорожье.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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