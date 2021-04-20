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Си Цзиньпин заявил о намерении Китая бороться с пандемией вместе с другими странами

Председатель КНР подчеркнул, что новые вызовы требуют союзничества. Он считает непродуктивной одностороннюю политику некоторых государств.

20 апреля 2021, 04:04
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Пекин намерен вести открытую политику и объединиться с заинтересованными странами в борьбе против коронавирусной инфекции. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на открытии АЭФБ "Один пояс — один путь", сообщает ТАСС. Пекин также готов принять участие в разработке и производстве вакцин.

"Китай намерен объединить усилия с другими странами в борьбе с пандемией нового коронавируса. КНР продолжит усиливать открытость по отношению к другим странам мира. Мы также выступаем за укрепление принципов многостороннего сотрудничества, за усиление статуса ВТО", — обратился он с видеопосланием к участникам форума.

Си Цзиньпин: Китай никогда не будет угрожать другим странам

Си Цзиньпин: Китай никогда не будет угрожать другим странам

Пекин считает непродуктивной одностороннюю политику отдельных стран, поскольку новые глобальные вызовы требуют объединённых усилий. Особое внимание китайский лидер обратил на сотрудничество в сфере цифровой экономики и биотехнологий. Также он обратился с призывом углублять партнёрские отношения в условиях сложной международной ситуации. Си Цзиньпин призвал уделять основное внимание интересам народа, защищать жизни людей и повышать уровень развития здравоохранения.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил о своём предложении создать альтернативу китайской концепции "Один пояс — один путь" посредством сил "демократических государств".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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