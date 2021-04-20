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Звезду "Кривого зеркала" Александра Морозова обвинила в изнасиловании 22-летняя студентка

Девушка настаивает на наличии у неё доказательств — видеозаписи произошедшего.

20 апреля 2021, 04:56
<p>Александр Морозов, Елизавета Еременко. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJbZ4Qyn16S/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morozov_artist</a>/<a href="https://www.instagram.com/p/CJYq8DAMqBh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">liza_eryomenko</a></p>

Александр Морозов, Елизавета Еременко. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / morozov_artist/liza_eryomenko

Звезду шоу "Кривое зеркало" Александра Морозова обвинила в изнасиловании и жестоком избиении 22-летняя студентка. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на предполагаемую жертву насилия Елизавету Еременко.

По словам девушки, всё произошло в одном из отелей в Москве. Елизавета утверждает, что познакомилась с юмористом в Сети и согласилась с ним встретиться. Во время первого же свидания в гостинице, согласно рассказу девушки, Морозов её и изнасиловал. Еременко настаивает на наличии у неё доказательств — видеозаписи произошедшего.

Кроме того, студентка говорит, что до случившегося она была девственницей. Морозов в свою очередь отрицает причастность к преступлению.

Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов похвастался результатом операции по удалению обвисшей кожи

Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов похвастался результатом операции по удалению обвисшей кожи

Как ранее писал Лайф, Морозов перенёс операцию, благодаря которой значительно сбросил вес и изменился до неузнаваемости. Звезда "Кривого зеркала" удалил лишнюю кожу, образовавшуюся после стремительного похудения.

Авторы
Андрей Бражников
Андрей Бражников

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