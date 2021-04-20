Звезду "Кривого зеркала" Александра Морозова обвинила в изнасиловании 22-летняя студентка
Девушка настаивает на наличии у неё доказательств — видеозаписи произошедшего.
Александр Морозов, Елизавета Еременко. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / morozov_artist/liza_eryomenko
Звезду шоу "Кривое зеркало" Александра Морозова обвинила в изнасиловании и жестоком избиении 22-летняя студентка. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на предполагаемую жертву насилия Елизавету Еременко.
По словам девушки, всё произошло в одном из отелей в Москве. Елизавета утверждает, что познакомилась с юмористом в Сети и согласилась с ним встретиться. Во время первого же свидания в гостинице, согласно рассказу девушки, Морозов её и изнасиловал. Еременко настаивает на наличии у неё доказательств — видеозаписи произошедшего.
Кроме того, студентка говорит, что до случившегося она была девственницей. Морозов в свою очередь отрицает причастность к преступлению.
Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов похвастался результатом операции по удалению обвисшей кожи
Как ранее писал Лайф, Морозов перенёс операцию, благодаря которой значительно сбросил вес и изменился до неузнаваемости. Звезда "Кривого зеркала" удалил лишнюю кожу, образовавшуюся после стремительного похудения.
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