Двух сотрудников газовой службы задержали по делу о взрыве дома под Нижним Новгородом

Следователи задержали подозреваемых по делу о взрыве газа в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.



"По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года", — отметили в ведомстве.

Как стало известно Лайфу, задержанные являются родственниками. 63-летний мужчина занимает должность слесаря аварийно-восстановительных работ, а его 34-летний племянник — мастера аварийно-диспетчерской службы.

На данный момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают подозреваемых и свидетелей. Решается вопрос об избрании меры пресечения двум задержанным лицам. Также из офиса газовой службы правоохранители изъяли документы, относящиеся к производству.

Авторы