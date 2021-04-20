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Двух сотрудников газовой службы задержали по делу о взрыве дома под Нижним Новгородом

На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

20 апреля 2021, 06:49
<p><em style="font-style: italic;">Фото</em> <em style="font-style: italic;">места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на <u><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Android</a></u> и <u><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iOS</a></u>)</em></p>

Фото места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Следователи задержали подозреваемых по делу о взрыве газа в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года", — отметили в ведомстве.

Очевидцы — о взрыве газа и пожаре в доме под Нижним Новгородом: Пришлось выпрыгивать из окон

Очевидцы — о взрыве газа и пожаре в доме под Нижним Новгородом: Пришлось выпрыгивать из окон

Как стало известно Лайфу, задержанные являются родственниками. 63-летний мужчина занимает должность слесаря аварийно-восстановительных работ, а его 34-летний племянник — мастера аварийно-диспетчерской службы.

На данный момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают подозреваемых и свидетелей. Решается вопрос об избрании меры пресечения двум задержанным лицам. Также из офиса газовой службы правоохранители изъяли документы, относящиеся к производству.

Напомним, взрыв прогремел вечером 19 апреля. После хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало семь человек, включая девочку в возрасте 2,5 месяца и мальчика в возрасте 2,5 года. Погиб один ребёнок, его тело нашли под завалами. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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