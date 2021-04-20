Двух сотрудников газовой службы задержали по делу о взрыве дома под Нижним Новгородом
На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Следователи задержали подозреваемых по делу о взрыве газа в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
"По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года", — отметили в ведомстве.
Как стало известно Лайфу, задержанные являются родственниками. 63-летний мужчина занимает должность слесаря аварийно-восстановительных работ, а его 34-летний племянник — мастера аварийно-диспетчерской службы.
На данный момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают подозреваемых и свидетелей. Решается вопрос об избрании меры пресечения двум задержанным лицам. Также из офиса газовой службы правоохранители изъяли документы, относящиеся к производству.
Напомним, взрыв прогремел вечером 19 апреля. После хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало семь человек, включая девочку в возрасте 2,5 месяца и мальчика в возрасте 2,5 года. Погиб один ребёнок, его тело нашли под завалами. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.
Выбор редакции
Очевидцы — о взрыве газа и пожаре в доме под Нижним Новгородом: Пришлось выпрыгивать из окон
"Кусок сердца оторвали": Житель Новочеркасска расплакался из-за покупки пива подросткам, погибшим в жутком ДТП
Присяжные по делу об убийстве Джорджа Флойда не смогли в первый день вынести вердикт
В России предложили сажать на 10 лет в тюрьму за поджоги, повлёкшие гибель пожарных
Модель снялась для Playboy обнажённой спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребёнка
Комментариев: 0