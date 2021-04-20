Суд не планирует выносить приговоры обвиняемым по делу МН17 до конца 2021 года

Окружной суд Гааги не намерен до конца 2021 года выносить приговоры обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщила отвечающая за работу со СМИ судья Мария Кнайф в беседе с РИА "Новости".

"На этот год ещё запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров", — отметила Кнайф.

Она добавила, что рассмотрение дела по существу планируется начать в июне, а, предположительно, в сентябре родственники жертв смогут реализовать своё право обратиться к суду.

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

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