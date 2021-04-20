Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Суд не планирует выносить приговоры обвиняемым по делу МН17 до конца 2021 года

Рассмотрение по существу начнётся в июне.

20 апреля 2021, 07:23
<p>Архив. Фото © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Архив. Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Окружной суд Гааги не намерен до конца 2021 года выносить приговоры обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщила отвечающая за работу со СМИ судья Мария Кнайф в беседе с РИА "Новости".

"На этот год ещё запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров", — отметила Кнайф.

Прокуратура Нидерландов не захотела объяснить утечку разговоров обвиняемого по делу MH17

Прокуратура Нидерландов не захотела объяснить утечку разговоров обвиняемого по делу MH17

Она добавила, что рассмотрение дела по существу планируется начать в июне, а, предположительно, в сентябре родственники жертв смогут реализовать своё право обратиться к суду.

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1