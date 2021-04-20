Правительство упростило получателям маткапитала доступ к рефинансированию ипотеки

Правительство РФ упростило доступ к рефинансированию кредитов для получателей материнского капитала, которые за счёт этих средств взяли ипотеку. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что изменения коснулись порядка оформления права собственности на такое жильё. Ранее заёмщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире в течение шести месяцев после погашения ипотеки за счёт нового кредита. В таких случая, если платежи по займу переставали поступать, банку было непросто обратить взыскание на заложенную недвижимость, поэтому кредитные организации неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом.

Теперь же семьи могут оформлять квартиру на детей после полного погашения займа перед банком, который рефинансировал изначальный кредит. Это позволит защитить права получателей материнского капитала, отмечается в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что в России расширили льготную ипотеку для семей с детьми на строительство частных домов. В правительстве рассчитывают, что улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту ребёнка, сможет более 20 тысяч семей.

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