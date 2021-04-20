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Правительство упростило получателям маткапитала доступ к рефинансированию ипотеки

Теперь семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения задолженности перед банком, который рефинансировал заём.

20 апреля 2021, 07:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Правительство РФ упростило доступ к рефинансированию кредитов для получателей материнского капитала, которые за счёт этих средств взяли ипотеку. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что изменения коснулись порядка оформления права собственности на такое жильё. Ранее заёмщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире в течение шести месяцев после погашения ипотеки за счёт нового кредита. В таких случая, если платежи по займу переставали поступать, банку было непросто обратить взыскание на заложенную недвижимость, поэтому кредитные организации неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом.

Надо поторопиться: россиянам рассказали, когда лучше брать ипотеку

Надо поторопиться: россиянам рассказали, когда лучше брать ипотеку

Теперь же семьи могут оформлять квартиру на детей после полного погашения займа перед банком, который рефинансировал изначальный кредит. Это позволит защитить права получателей материнского капитала, отмечается в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что в России расширили льготную ипотеку для семей с детьми на строительство частных домов. В правительстве рассчитывают, что улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту ребёнка, сможет более 20 тысяч семей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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