Правительство упростило получателям маткапитала доступ к рефинансированию ипотеки
Теперь семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения задолженности перед банком, который рефинансировал заём.
Фото © Shutterstock
Правительство РФ упростило доступ к рефинансированию кредитов для получателей материнского капитала, которые за счёт этих средств взяли ипотеку. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что изменения коснулись порядка оформления права собственности на такое жильё. Ранее заёмщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире в течение шести месяцев после погашения ипотеки за счёт нового кредита. В таких случая, если платежи по займу переставали поступать, банку было непросто обратить взыскание на заложенную недвижимость, поэтому кредитные организации неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом.
Теперь же семьи могут оформлять квартиру на детей после полного погашения займа перед банком, который рефинансировал изначальный кредит. Это позволит защитить права получателей материнского капитала, отмечается в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что в России расширили льготную ипотеку для семей с детьми на строительство частных домов. В правительстве рассчитывают, что улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту ребёнка, сможет более 20 тысяч семей.
Выбор редакции
В Правительстве РФ одобрили идею давать иностранцам "золотые паспорта"
Путин — о ценах на жильё в России: Это не просто рост, это существенный рост
В России выявили менее 8,5 тысячи новых случаев коронавируса
НАК сообщил о предотвращении в России 44 терактов в 2020 году
Захарова назвала маразмом ситуацию с расследованием взрывов на складах с боеприпасами в Чехии
Комментариев: 0