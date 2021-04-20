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Кардиолог рассказал об опасном заболевании, которое приводит к смерти в молодом возрасте

Жизненно важные органы начинают хуже функционировать, из-за чего появляется ряд серьёзных проблем со здоровьем.

20 апреля 2021, 07:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заведующий отделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов сообщил, что высокое артериальное давление может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте. По его словам, гипертоническая болезнь негативно отражается на жизненно важных органах человека. Речь идёт о заболеваниях мозга, сердца, а также почек.

"Это не всегда даже инсульты и инфаркты, на уровне сердца это развитие хронической сердечной недостаточности", — пояснил врач в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Так, помимо заболеваний сердца у гипертоников, которые не принимают лекарства, развиваются серьёзные проблемы в работе почек. По словам Иванова, из-за того что жизненно важные органы начинают функционировать хуже, появляется ряд других проблем. К примеру, повышенное артериальное давление ускоряет процесс возникновения атеросклероза в четыре раза.

Чтобы первые признаки заболевания не проявились в молодом возрасте, врач рекомендует следить за своим здоровьем.

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Ранее врач объяснила, какие таблетки нужно постоянно носить с собой. Также медик посоветовала иметь при себе спиртовые салфетки или санитайзер на случай, если не будет возможности помыть руки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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