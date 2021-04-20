Президент "Реала" пообещал, что участники Суперлиги не будут отстранены от Евро и ЧМ
Флорентино Перес ответил на громкое заявление главы УЕФА Александера Чеферина.
Фото © EPA / TASS
После новости о создании Суперлиги глава УЕФА заявил, что те, кто будет участвовать в Суперлиге, не смогут выступать на чемпионатах Европы и мира.
"Игроки из Суперлиги не будут отстранены от Евро-2020 и чемпионата мира. Я это гарантирую. Можете быть уверенными в этом на все 100%. Кроме того, участники не будут отстранены от домашних чемпионатов. Суперлига заменит Лигу чемпионов", — заявил президент "Реала".
Также он предложил сделать матчи короче.
"Молодые парни проводят много времени за игрой в PlayStation и говорят, что футбольные матчи кажутся им слишком долгими. Думаю, что с этим нужно что-то делать", — отметил Перес.
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