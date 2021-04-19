Жгучая певица вместо звезды ТВ: ради кого Касильяс бросил больную раком жену

В марте стало известно о расставании легенды мадридского "Реала" Икера Касильяса со звездой испанского телевидения Сарой Карбонерой. Они были одной из самых красивых пар в мире спорта, о романе которой узнали на ЧМ-2010. Тогда Икер Касильяс на эмоциях от победы сборной Испании поцеловал возлюбленную в прямом эфире во время интервью.

Сара и Икер 12 лет были вместе, за это время у них родилось два сына (7 лет и 4 года). Футболиста и журналистку ждали жестокие вызовы судьбы. В 2019 году во время тренировки с "Порту" у Касильяса случился инфаркт, а спустя всего месяц у Карбонеро диагностировали рак яичников. Оба мотались по больницам и долго восстанавливались. В феврале этого года стало известно, что Сару спустя три дня после её 37-летия вновь госпитализировали — рецидив рака. Казалось, что очередные трудности только сплотят семью, но, увы, случилось ровно наоборот. Футболист и журналистка одновременно опубликовали посты в "Инстаграме", где сообщили, что они расстаются. 6 апреля суд официально развёл их.

Мы приняли решение о расставании очень взвешенно и продолжим уважать друг друга, сохраняя дружеские отношения. Мы ставим превыше всего благополучие и воспитание наших детей. Мы хотим, чтобы они росли в здоровой атмосфере Икер Касильяс Экс-капитан "Реала" и сборной Испании

Казалось, пара просто не выдержала испытаний судьбы, но всё же в этой истории появился кто-то третий... А точнее — третья: Сара Денез. Испанские СМИ приписывают Касильясу роман со жгучей певицей.

По информации таблоидов, именно Сара Денез была рядом с ним в это нелёгкое время, во всём поддерживая мужчину. Удивительно, что её зовут так же, как и его уже бывшую жену. Новой пассии Касильяса 43 года, живёт она в Малаге. Сара выросла в музыкальной семье. Многие годы писала песни для известных исполнителей, а сейчас решила заняться собственной карьерой.

Однако обрушившаяся популярность из-за связи со звездой футбола её несколько смутила. Она даже опровергла роман, написав пост в "Инстаграме".

— Надеюсь, что тот, кто предоставит ложную информацию или попытается причинить боль, заплатит. У меня есть партнёр и спокойная жизнь. Бедный Икер, — сообщила Сара Денез в "Инстаграме".

Однако испанские СМИ не поверили ей, несмотря на то что она прикрепила фотографию с другим мужчиной. Таблоиды сообщили, что это её бывший спутник, с которым она рассталась несколько месяцев назад. Сейчас они не проводят время вместе.

При этом сам Касильяс провёл выходные как раз в Андалусии, где проживает певица. Также местный телеканал получил аудиозапись, которую слили люди из окружения голкипера. Там он признаётся, что сам виноват в семейном крахе.

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