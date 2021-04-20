Захарова назвала маразмом ситуацию с расследованием взрывов на складах с боеприпасами в Чехии

Власти Чешской Республики не осуществляли контроль за складами с боеприпасами во Врбетице. Об этом в эфире радиостанции "Вести ФМ" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сложившуюся ситуацию дипломат назвала "маразматическим парадом".

"В 2014 году было два взрыва на складах, потом началось расследование, в ходе которого выяснилась фантастическая вещь: гетман Злинского края не знал, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны Чехии сдаёт помещение склада частным оружейным компаниям", — сказала Захарова, отметив, что огромное количество оружия на данных складах в течение восьми лет находилось без какого-либо контроля со стороны чешских властей.

По словам официального представителя российского МИД, этой информацией также не владело Чешское горное управление, которое должно было осуществлять проверки взрывчатки на складах. При этом ревизии не проводила и местная полиция, которая обязана это делать по закону. Кроме прочего, добавила дипломат, выяснилось, что тогда нарушались все нормы безопасности.

В то же время Захарова указала на отсутствие каких-либо официально заявленных результатов расследования, которое проводилось в 2014 году. "Власти Чехии не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват, а даже на тот, что там произошло", подчеркнула она.

"Официальных материалов нет. Прошло семь лет, погибло два человека, есть конкретная локация и есть владельцы складов, а состоялся ли суд? Суда не было. Генпрокурор Чехии 19 апреля заявил, что следователи не хотят предавать гласности больше информации о взрывах, потому что они всё ещё ведут расследование", — добавила дипломат.

В 2014 году в чешской деревне Врбетице прогремело два взрыва на складах боеприпасов, арендованных компанией Imex Group. Её представитель заявил, что на складах хранились автоматы и артиллерийские снаряды. При этом он полностью исключил возможность их самовозгорания.

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