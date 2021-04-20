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Захарова назвала маразмом ситуацию с расследованием взрывов на складах с боеприпасами в Чехии

Суда не было, напомнила дипломат.

20 апреля 2021, 08:22
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Власти Чешской Республики не осуществляли контроль за складами с боеприпасами во Врбетице. Об этом в эфире радиостанции "Вести ФМ" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сложившуюся ситуацию дипломат назвала "маразматическим парадом".

"В 2014 году было два взрыва на складах, потом началось расследование, в ходе которого выяснилась фантастическая вещь: гетман Злинского края не знал, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны Чехии сдаёт помещение склада частным оружейным компаниям", — сказала Захарова, отметив, что огромное количество оружия на данных складах в течение восьми лет находилось без какого-либо контроля со стороны чешских властей.

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По словам официального представителя российского МИД, этой информацией также не владело Чешское горное управление, которое должно было осуществлять проверки взрывчатки на складах. При этом ревизии не проводила и местная полиция, которая обязана это делать по закону. Кроме прочего, добавила дипломат, выяснилось, что тогда нарушались все нормы безопасности.

В то же время Захарова указала на отсутствие каких-либо официально заявленных результатов расследования, которое проводилось в 2014 году. "Власти Чехии не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват, а даже на тот, что там произошло", подчеркнула она.

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"Официальных материалов нет. Прошло семь лет, погибло два человека, есть конкретная локация и есть владельцы складов, а состоялся ли суд? Суда не было. Генпрокурор Чехии 19 апреля заявил, что следователи не хотят предавать гласности больше информации о взрывах, потому что они всё ещё ведут расследование", — добавила дипломат.

В 2014 году в чешской деревне Врбетице прогремело два взрыва на складах боеприпасов, арендованных компанией Imex Group. Её представитель заявил, что на складах хранились автоматы и артиллерийские снаряды. При этом он полностью исключил возможность их самовозгорания.

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Ранее Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС. Теперь принять в нём участие смогут только компании из Франции, Южной Кореи и США. Вместе с тем потери Чехии от исключения "Росатома" из тендера оценили в миллиарды евро.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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