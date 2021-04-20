Свидетель защиты по делу Ефремова не признал вину в даче ложных показаний
Коллеги мужчины ранее сообщили, что в день ДТП он был на работе.
Свидетель защиты по делу Ефремова не признал вину в даче ложных показаний. Видео © LIFE
Свидетель по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Андрей Гаев, который выступал в защиту актёра, отказался признать вину в даче ложных показаний. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда, где проходит заседание.
По словам мужчины, коллеги, которые сообщили, что в день ДТП он был на работе, были напуганы и соврали.
"Мои коллеги бывшие, их допросили ещё 24-го числа, они перепуганные все", — сказал Гаев в беседе с нашим корреспондентом.
Согласно обвинительному заключению, свидетель дал заведомо ложные показания из личной заинтересованности, а о материальном вознаграждении представитель гособвинения не упоминал.
Как ранее сообщал Лайф, в феврале осуждённый на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы Ефремов в ходе допроса заявил, что Эльман Пашаев якобы предлагал ему "купить свидетелей". Лишённый статуса адвоката Пашаев, который был защитником актёра на суде, возмутился его словам. Артисту и его защитнику грозит уголовная ответственность по делу о лжесвидетельствовании.
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