Свидетель защиты по делу Ефремова не признал вину в даче ложных показаний. Видео © LIFE

Свидетель по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Андрей Гаев, который выступал в защиту актёра, отказался признать вину в даче ложных показаний. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда, где проходит заседание.

По словам мужчины, коллеги, которые сообщили, что в день ДТП он был на работе, были напуганы и соврали.

"Мои коллеги бывшие, их допросили ещё 24-го числа, они перепуганные все", — сказал Гаев в беседе с нашим корреспондентом.

Согласно обвинительному заключению, свидетель дал заведомо ложные показания из личной заинтересованности, а о материальном вознаграждении представитель гособвинения не упоминал.

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