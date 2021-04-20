Волонтёры отмыли бродячего пса, который не видел из-за грязной шерсти, и удивились его красоте
Прежние хозяева бросили его на улице, и за это время он сильно зарос и уже практически не двигался.
Когда ветеринары нашли пса по кличке Френки, то его шерсть была настолько грязной и спутанной, что он уже практически ничего не видел вокруг и с трудом мог двигаться. Когда сотрудники центра RSPCA постригли беднягу, затем отмыли и полностью вылечили, то они были поражены тому, кто стоял перед ними. Оказалось, что пёс — белоснежная помесь терьера, сообщает Mirror.
Чудесным образом Френки полностью выздоровел, после чего его отдали в новую семью. Его хозяйкой стала Трейси Уильямсон, которая призналась, что для неё это была любовь с первого взгляда.
Моё сердце растаяло, когда я увидела фотографии Френки. Он был похож на нашего покойного пса, поэтому мы сразу полюбили его. Мы отправили заявку, но не хотели радоваться раньше времени, ведь в период пандемии люди стали охотнее брать животных из приютов
Трейси рассказала, что Френки хорошо устроился в своём новом доме и с каждым днём становится всё увереннее. Волонтёры нашли беднягу вместе с другой брошенной собакой в Сауэрби-Бридж, Западный Йоркшир, в августе 2020 года. И поэтому для него особенно тяжело было вновь довериться людям.
Наши сердца разрываются только от мысли, как с ним обращались раньше. Мы надеемся, что со временем он забудет о своём прошлом, поэтому мы часто его балуем и водим к грумеру. И он действительно стал маленькой звездой
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