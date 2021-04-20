В Приамурье пожарные спасли кота, и эпичное выражение его мордочки может претендовать на "Оскар"

19 апреля в 7:25 в посёлке Магдагачи, что в Амурской области, загорелся жилой дом. Когда на место прибыли огнеборцы, спасать им пришлось рыжего красавца кота, который не мог выбраться сам из объятой пламенем постройки.

Во время тушения зимней кухни пожарные противопожарной службы области услышали жалобное мяуканье. Оказалось, что хозяйский кот 🐈 забился в угол и не смог выбраться из-за бушевавшего вокруг пламени. Огнеборцы не оставили в беде хвостика и вынесли его из горящего помещения

О том, как происходило спасение, рассказали в инстаграме Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, где выложили фото спасённого усатого. И выражение мордочки кота оказалось настолько эффектным, что пушистик тут же стал мемом. Суровый и величественный питомец выглядел так, словно он снимается в крутом боевике и, конечно, играет в нём главную роль. Эпичность момента и серьёзность хвостатого оценили и пользователи в соцсетях.