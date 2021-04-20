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В Приамурье пожарные спасли кота, и эпичное выражение его мордочки может претендовать на "Оскар"

Храбрый пушистик вышел из переделки с лицом героя и удостоился чести стать любимцем пользователей соцсетей.

20 апреля 2021, 07:32

Фото © Instagram / amurskiespasateli

19 апреля в 7:25 в посёлке Магдагачи, что в Амурской области, загорелся жилой дом. Когда на место прибыли огнеборцы, спасать им пришлось рыжего красавца кота, который не мог выбраться сам из объятой пламенем постройки.

Фото © Instagram / amurskiespasateli

Фото © Instagram / amurskiespasateli

Во время тушения зимней кухни пожарные противопожарной службы области услышали жалобное мяуканье. Оказалось, что хозяйский кот 🐈 забился в угол и не смог выбраться из-за бушевавшего вокруг пламени. Огнеборцы не оставили в беде хвостика и вынесли его из горящего помещения

Из поста в инстаграме Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности

Фото © Instagram / amurskiespasateli

Фото © Instagram / amurskiespasateli

О том, как происходило спасение, рассказали в инстаграме Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, где выложили фото спасённого усатого. И выражение мордочки кота оказалось настолько эффектным, что пушистик тут же стал мемом. Суровый и величественный питомец выглядел так, словно он снимается в крутом боевике и, конечно, играет в нём главную роль. Эпичность момента и серьёзность хвостатого оценили и пользователи в соцсетях.

Взгляд такой, будто оставшиеся жизни пересчитывает)))

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У кота морда бандитская, восемь ходок вокруг зоны, погоняло Мотороллер! Похоже, он поджог устроил.

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Видео © Instagram / amurskiespasateli

У пушистика обгорели мордочка, усы и часть спины, но сильно он не пострадал. Огнеборцы ликвидировали пожар, а питомца передали хозяевам, получив заслуженную благодарность.

Эта метал-группа выпустила первый трек, и её вокалиста не превзойдёт ни одна звезда, ведь он — кот

Эта метал-группа выпустила первый трек, и её вокалиста не превзойдёт ни одна звезда, ведь он — кот

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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