Котёнок выглядел как живой скелет после того, как его бросила мама, но ветеринары совершили подвиг

Мохнатая героиня этого материала, маленькая Лулу из Брисбена, Австралия, выжила лишь благодаря чуду. Когда она родилась, мама-кошка по неизвестным причинам не кормила помёт. Видимо, она посчитала, что у них нет шанса выжить. Чтобы хоть как-то заглушить голод, они жевали шерсть друг друга. Уже через пару дней в живых осталась одна Лулу. Да и её жизнь висела на волоске.

Фото © Instagram / bestfriendsfelines

Когда хозяева мамы-кошки поняли, что котята погибают один за другим, они не стали разбираться в ситуации. Поэтому они просто отнесли всё ещё живую Лулу в ветклинику, посчитав, что будет правильнее усыпить её и прекратить муки: за долгие дни без еды и воды неокрепший организм пострадал слишком сильно. Но когда котейку привезли в клинику — медсестра сказала, что животное ещё можно спасти, и позвонила своим знакомым из организации Best Friends Felines.

Лулу была невероятно истощена. Из-за того, что её органы сильно пострадали от голода, не говоря уже о блохах и червях, её шансы выжить были крайне маленькими Кики Представительница Best Friends Felines

Фото © Instagram / bestfriendsfelines

Когда её взвесили, все ужаснулись. Малышка весила 300 граммов — в два раза меньше, чем должен весить котёнок в этом возрасте. Описание "кожа да кости" идеально подходило для Лилу, когда она попала к врачам. Проведя рукой по её спине, можно было буквально пересчитать все её позвонки. Но даже в таком состоянии кошечка была удивительно активной.

Лулу была одним из тех котят, которые мгновенно покоряют твоё сердце. И не только из-за своего состояния, но и своей яркой личности. Она была смелой, уверенной в себе и очень общительной Кики Представительница Best Friends Felines

Когда здоровье малышки немного пришло в норму, её отправили под присмотр временного "приёмного родителя". Грамм за граммом вес кота начал приходить в норму, а шерсть — отрастать.

Фото © Instagram / bestfriendsfelines

Через несколько месяцев под наблюдением профессионала Лилу смогла наконец найти себе новый дом. Её нынешняя владелица Рис влюбилась в похорошевшую кошечку с первого взгляда, а узнав историю её нелёгкой жизни, поняла, что никогда её не отпустит, пишет Bored Panda. Теперь Лулу нисколько не похожа на тот жалкий комочек, которым она была ещё недавно. И всё это — отчасти благодаря людям, которые принесли её усыплять.

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