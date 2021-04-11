Да что с ними не так: 15 смешных фото, когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть

"Паста котоньезе"

Фото © Twitter / catshouldnt

"Этот город может спать спокойно"

Фото © Twitter / catshouldnt

Надпись на ступеньке "Пожалуйста, не сидите здесь"

Фото © Twitter / catshouldnt

"Коты — цветы жизни"

Фото © Twitter / catshouldnt

"А это что за Фиксик?"

Фото © Twitter / catshouldnt

"Сумки на ленту, ключи-телефоны в корзинку, пожалуйста"

Фото © Twitter / catshouldnt

"Ты мне нужен как вода"

Фото © Twitter / catshouldnt

"Ёкарный бабай! Жми!!"

Фото © Twitter / catshouldnt

"Кошка охлаждённая"

Фото © Twitter / catshouldnt

"Кажется, наш кот неправильно понял значение слова "сиделка"

Фото © Twitter / catshouldnt

"Кот (крадётся)"

Фото © Twitter / catshouldnt

"Проснулся из-за собаки, которая лаяла на колесо, с котом всё в порядке"

Фото © Twitter / catshouldnt

"Кот-алкоголик — горе в семье"

Фото © Twitter / catshouldnt

"И кто скажет, что ему здесь не место?"

Фото © Twitter / catshouldnt

"По-твоему, коты на деревьях растут?"

Фото © Twitter / catshouldnt

Ещё больше уморительных фото — в Twitter-профиле catshouldnt.

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