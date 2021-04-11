Да что с ними не так: 15 смешных фото, когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть
Мест, в которых не должно быть котов, очень много... Но ведь эти плохиши ни у кого спрашивать не будут. В результате — куча уморительных фотографий, которые коллекционируют редакторы Twitter-проекта catshouldnt. В подборке ниже — 15 котеек, глядя на которых возникает один вопрос: как они там оказались?
"Паста котоньезе"
"Этот город может спать спокойно"
Надпись на ступеньке "Пожалуйста, не сидите здесь"
"Коты — цветы жизни"
"А это что за Фиксик?"
"Сумки на ленту, ключи-телефоны в корзинку, пожалуйста"
"Ты мне нужен как вода"
"Ёкарный бабай! Жми!!"
"Кошка охлаждённая"
"Кажется, наш кот неправильно понял значение слова "сиделка"
"Кот (крадётся)"
"Проснулся из-за собаки, которая лаяла на колесо, с котом всё в порядке"
"Кот-алкоголик — горе в семье"
"И кто скажет, что ему здесь не место?"
"По-твоему, коты на деревьях растут?"
Ещё больше уморительных фото — в Twitter-профиле catshouldnt.
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