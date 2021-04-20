Президент ФИФА выступил против создания Суперлиги
Джанни Инфантино жёстко высказался о новом футбольном турнире на конгрессе УЕФА в Монтрё (Швейцария).
Фото © EPA / ROBIN VAN / ТАСС
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что осуждает Суперлигу.
"В ФИФА категорически не одобряют и осуждают создание футбольной Суперлиги, — отметил Инфантино. — Они откалываются от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА. Она находится за пределами системы".
Напомним, что 12 европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Турнир может стартовать уже в августе этого года. При этом УЕФА пригрозил, что участники Суперлиги не смогут выступать на чемпионатах Европы и мира.
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