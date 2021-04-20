Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Президент ФИФА выступил против создания Суперлиги

Джанни Инфантино жёстко высказался о новом футбольном турнире на конгрессе УЕФА в Монтрё (Швейцария).

20 апреля 2021, 08:50
<p>Фото © EPA / ROBIN VAN / ТАСС</p>

Фото © EPA / ROBIN VAN / ТАСС

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что осуждает Суперлигу.

"В ФИФА категорически не одобряют и осуждают создание футбольной Суперлиги, — отметил Инфантино. — Они откалываются от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА. Она находится за пределами системы".

Напомним, что 12 европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Турнир может стартовать уже в августе этого года. При этом УЕФА пригрозил, что участники Суперлиги не смогут выступать на чемпионатах Европы и мира.

Президент "Реала" пообещал, что участники Суперлиги не будут отстранены от Евро и ЧМ

Президент "Реала" пообещал, что участники Суперлиги не будут отстранены от Евро и ЧМ

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1