"Врачи ничего не гарантировали": Фигуристка Тотьмянина рассказала, как едва не потеряла младшую дочь

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина рассказала об одном из самых страшных событий в её жизни — рождении дочки Мишель. Дело в том, что девочка появилась на свет на два месяца раньше положенного срока и вследствие этого могла умереть.

Изначально беременность спортсменки, по её словам, протекала легко и спокойно, однако в какой-то момент что-то пошло не так. Врачам пришлось экстренно провести Татьяне кесарево сечение на седьмом месяце. После этого наследницу Ягудина и Тотьмяниной отправили в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ.

"Мы не понимали, закончится ли всё хорошо. Дочь провела шесть дней на аппарате искусственного дыхания. Врачи не гарантировали, что она задышит самостоятельно. Я приходила к ней и часами стояла над этим аппаратом. Я понимала: если произойдёт трагедия — не переживу", — рассказала Татьяна на передаче "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

По словам Тотьмяниной, в тот непростой период она оказалась наедине со своими переживаниями, поскольку её супруг Алексей Ягудин был в другом городе по работе. К счастью, история закончилась благополучно: сейчас дочке именитых спортсменов уже пять лет, с ней всё в порядке.







Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин — это не только одна из самых красивых спортивных пар страны, но и уникальная семья, где и муж, и жена являются олимпийскими чемпионами по фигурному катанию. Однако олимпийское золото Татьяне могло и не достаться, ведь за полтора года до победной Олимпиады она получила жуткую травму в одном из самых страшных падений за всю историю фигурного катания.

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