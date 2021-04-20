Рябков заявил, что переговоры Путина и Байдена будут зависеть от действий США
Говорить о встрече российского и американского лидеров преждевременно, отметил дипломат.
Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Возможные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена зависят от того, какие действия в будущем будут предпринимать власти США. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Говорить о встрече преждевременно, и близко к этому мы не подошли", — сказал Рябков.
Замминистра иностранных дел отметил, что в настоящее время Россия анализирует ситуацию, что можно считать подготовкой к переговорам. При этом Рябков уточнил, что она подразумевает конкретику, но до этого "дело пока не дошло".
Ранее сообщалось, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.
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