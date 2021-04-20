Рябков заявил, что переговоры Путина и Байдена будут зависеть от действий США

Возможные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена зависят от того, какие действия в будущем будут предпринимать власти США. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Говорить о встрече преждевременно, и близко к этому мы не подошли", — сказал Рябков.

Замминистра иностранных дел отметил, что в настоящее время Россия анализирует ситуацию, что можно считать подготовкой к переговорам. При этом Рябков уточнил, что она подразумевает конкретику, но до этого "дело пока не дошло".

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