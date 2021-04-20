Миллиарды рублей и недвижимость за границей: сколько зарабатывают депутаты Госдумы

Самые большие кошельки

Член "Единой России" Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы. За кризисный коронавирусный 2020-й он заработал 2,73 млрд рублей. Кроме того, у него оказался зарегистрирован целый автопарк с моторными лодками и вертолётом. В гараже у народного избранника, представляющего Владимирскую область, оказались Hammer H 2 и Merсedes-Benz G63 AMG, а также один грузовой и два медицинских автомобиля, вездеход и прицепы. Такой капитал Аникеев сколотил, будучи основателем компании ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом.

Григорий Аникеев, Леонид Симановский, Николай Борцов. Фото © ТАСС / Александра Мудрац / Станислав Красильников

В тройке оказались сопартийцы Аникеева, единороссы Леонид Симановский и Николай Борцов, чьи активы, даже вместе сложенные, уступают заработку коллеги. Среди представителей остальных партий выделяется элдэпээровец Сергей Жигарев, заработавший за год почти 300 млн рублей, и коммунист Владимир Блоцкий с 284 миллионами. Полный список самых богатых депутатов — в инфографике Лайфа.

Бедные депутаты

Меньше всего за прошедший год в Госдуме заработал представитель КПРФ Дмитрий Кузякин. Он задекларировал смешные по сравнению с остальными цифрами 379 433 рубля, что равно примерно одной месячной зарплате депутатов. Во многом такая небольшая сумма за год связана с тем, что в свои полномочия Кузякин вступил лишь в январе 2021-го, но это не освободило народного избранника от Удмуртии от подачи декларации. До этого он преподавал в Институте мировой экономики и информации. У десятка самых бедных депутатов обращает на себя внимание отсутствие у половины личных автомобилей.

Лидеры курят в сторонке

Что касается самых видных депутатов из руководства и фракционных лидеров нижней палаты парламента, то их доходы скромны относительно многих коллег. Больше всего из них заработал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Среди партийных боссов пальма первенства за Владимиром Жириновским, за ним числятся две квартиры, одна из которых в безвозмездном пользовании общей площадью 475 м².

Испанские виллы и болгарские апартаменты

Интересно проследить и иностранную недвижимость депутатов, а особенно членов их семей. Самим народным избранникам запрещено по закону иметь иностранное гражданство, что не лишает их возможности владеть виллами и землёй за бугром.

Самыми популярными странами, где есть активы у депутатов, стали Испания и Болгария. Сразу у 10 депутатов и членов их семей обнаружились квартиры или дома в этих европейских странах. Не гнушаются парламентарии и собственностью во Франции, Италии и на Кипре, а также арендуют для своих чад апартаменты, к примеру, в Швейцарии.