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Регион
Опубликовано 20 апреля 2021, 00:40
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Миллиарды рублей и недвижимость за границей: сколько зарабатывают депутаты Госдумы

Народные избранники нижней палаты парламента отчитались о своих доходах за предыдущий год. Самым богатым, как и в последние годы, стал депутат из Владимирской области. Лайф разбирался в достатке и иностранной недвижимости парламентариев.

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Алексей Зотов

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Алексей Зотов

Самые большие кошельки

Член "Единой России" Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы. За кризисный коронавирусный 2020-й он заработал 2,73 млрд рублей. Кроме того, у него оказался зарегистрирован целый автопарк с моторными лодками и вертолётом. В гараже у народного избранника, представляющего Владимирскую область, оказались Hammer H 2 и Merсedes-Benz G63 AMG, а также один грузовой и два медицинских автомобиля, вездеход и прицепы. Такой капитал Аникеев сколотил, будучи основателем компании ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом.

Григорий Аникеев, Леонид Симановский, Николай Борцов. Фото © ТАСС / Александра Мудрац / Станислав Красильников

Григорий Аникеев, Леонид Симановский, Николай Борцов. Фото © ТАСС / Александра Мудрац / Станислав Красильников

В тройке оказались сопартийцы Аникеева, единороссы Леонид Симановский и Николай Борцов, чьи активы, даже вместе сложенные, уступают заработку коллеги. Среди представителей остальных партий выделяется элдэпээровец Сергей Жигарев, заработавший за год почти 300 млн рублей, и коммунист Владимир Блоцкий с 284 миллионами. Полный список самых богатых депутатов — в инфографике Лайфа.

Бедные депутаты

Меньше всего за прошедший год в Госдуме заработал представитель КПРФ Дмитрий Кузякин. Он задекларировал смешные по сравнению с остальными цифрами 379 433 рубля, что равно примерно одной месячной зарплате депутатов. Во многом такая небольшая сумма за год связана с тем, что в свои полномочия Кузякин вступил лишь в январе 2021-го, но это не освободило народного избранника от Удмуртии от подачи декларации. До этого он преподавал в Институте мировой экономики и информации. У десятка самых бедных депутатов обращает на себя внимание отсутствие у половины личных автомобилей.

Лидеры курят в сторонке

Что касается самых видных депутатов из руководства и фракционных лидеров нижней палаты парламента, то их доходы скромны относительно многих коллег. Больше всего из них заработал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Короли недвиги: пока сын Жириновского Игорь Лебедев прячет старые активы, его супруга заводит новые
Короли недвиги: пока сын Жириновского Игорь Лебедев прячет старые активы, его супруга заводит новые

Среди партийных боссов пальма первенства за Владимиром Жириновским, за ним числятся две квартиры, одна из которых в безвозмездном пользовании общей площадью 475 м².

Испанские виллы и болгарские апартаменты

Интересно проследить и иностранную недвижимость депутатов, а особенно членов их семей. Самим народным избранникам запрещено по закону иметь иностранное гражданство, что не лишает их возможности владеть виллами и землёй за бугром.

Пока олигарх Шпигель и экс-губернатор Белозерцев делили миллионы, их водители судились за квартиру
Пока олигарх Шпигель и экс-губернатор Белозерцев делили миллионы, их водители судились за квартиру

Самыми популярными странами, где есть активы у депутатов, стали Испания и Болгария. Сразу у 10 депутатов и членов их семей обнаружились квартиры или дома в этих европейских странах. Не гнушаются парламентарии и собственностью во Франции, Италии и на Кипре, а также арендуют для своих чад апартаменты, к примеру, в Швейцарии.

Из членов семей депутатов самый высокий доход указала жена единоросса Дмитрия Саблина Алла — 363 млн руб. Она является совладелицей целого ряда компаний.

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Алексей Соков
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