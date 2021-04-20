Данные нескольких тысяч российских компаний попали в открытый доступ

Корпоративные данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний из бесплатного онлайн-менеджера проектов Trello утекли в открытый доступ. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным аналитиков Infosecurity a Softline company, сейчас в поисковых системах можно найти почти миллион публичных досок, тысячи из которых содержат конфиденциальную информацию, в том числе документацию, сканы паспортов, учётные данные аккаунтов и пароли, а также разработки продукции. И объём их продолжает расти.

В РФ досками Trello пользуется в основном малый и средний бизнес, но иногда встречаются и крупные компании, в том числе и банки. Причиной утечки, по данным аналитиков, стала не хакерская атака, а простая невнимательность или небрежность сотрудников компании. При этом подчёркивается, что данные из Trello и ранее попадали в открытый доступ, однако подобной по масштабам утечки ещё не было.

В Infosecurity объяснили, что эти данные могут помочь хакерам при взломе корпоративных аккаунтов компаний и совершении атак на их клиентов. Владельцем онлайн-менеджера является австралийская компания Atlassian.

Ранее Лайф рассказывал, что номер Марка Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных пользователей "Фейсбука". На это обратил внимание один из юзеров "Твиттера".

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