В Барнауле пассажиры перерезали горло таксисту, но второй подбородок спас ему жизнь

Необычное событие произошло в Барнауле в ночь на 20 апреля. 39-летний таксист Михаил Толстых, как обычно, подвозил клиентов, которых подобрал на обочине, по указанному адресу. Двое парней были весёлыми и адекватными, всю поездку общались с водителем, поэтому ничего не предвещало беды. Но ближе к концу поездки кто-то из них достал нож и накинулся на таксиста, пытаясь перерезать ему горло. Как только пассажиры осознали, что убийство не удалось, то сразу сбежали.

Михаил записал видео из машины, пока полицейские осматривали место происшествия, и из скорой помощи после того, как ему обработали рану, пишет VK-паблик "Инцидент Барнаул". Мужчина обратился к коллегам: "Видите, как бывает — горло перерезали. Думаете, шучу? Будьте аккуратны, не берите никого подозрительного". В другом ролике таксист показал, как с его машины снимали отпечатки пальцев. "Отпечатки сняли, а денег на мойку не дали", — пошутил он.

Журналисту Лайфа Михаил рассказал, что сейчас чувствует себя нормально — ему вовремя и хорошо оказали первую помощь. Рану уже зашили, он идёт на поправку. "Врачи сказали — мне повезло, что я толстый, у худого бы по-другому всё было", — признался таксист. Напавших на водителя парней полиция уже задержала, теперь против них возбудят уголовное дело за попытку убийства.

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