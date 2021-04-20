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В Барнауле пассажиры перерезали горло таксисту, но второй подбородок спас ему жизнь

Михаил обратился к коллегам на видео, посоветовав аккуратнее подходить к выбору пассажиров, ведь не всем может так повезти, как ему.

20 апреля 2021, 09:13

Фото © "ВКонтакте" / "Инцидент Барнаул" и Telegram / MDK

Необычное событие произошло в Барнауле в ночь на 20 апреля. 39-летний таксист Михаил Толстых, как обычно, подвозил клиентов, которых подобрал на обочине, по указанному адресу. Двое парней были весёлыми и адекватными, всю поездку общались с водителем, поэтому ничего не предвещало беды. Но ближе к концу поездки кто-то из них достал нож и накинулся на таксиста, пытаясь перерезать ему горло. Как только пассажиры осознали, что убийство не удалось, то сразу сбежали.

Видео © "ВКонтакте" / "Инцидент Барнаул" и Telegram / MDK

Михаил записал видео из машины, пока полицейские осматривали место происшествия, и из скорой помощи после того, как ему обработали рану, пишет VK-паблик "Инцидент Барнаул". Мужчина обратился к коллегам: "Видите, как бывает — горло перерезали. Думаете, шучу? Будьте аккуратны, не берите никого подозрительного". В другом ролике таксист показал, как с его машины снимали отпечатки пальцев. "Отпечатки сняли, а денег на мойку не дали", — пошутил он.

Фото © "ВКонтакте" / "Инцидент Барнаул"

Фото © "ВКонтакте" / "Инцидент Барнаул"

Журналисту Лайфа Михаил рассказал, что сейчас чувствует себя нормально — ему вовремя и хорошо оказали первую помощь. Рану уже зашили, он идёт на поправку. "Врачи сказали — мне повезло, что я толстый, у худого бы по-другому всё было", — признался таксист. Напавших на водителя парней полиция уже задержала, теперь против них возбудят уголовное дело за попытку убийства.

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В Питере мастер эротического массажа устроила скандал на дороге, пиная машины и оскорбляя окружающих

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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