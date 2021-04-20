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Меркель указала ЕС на необходимость диалога с Россией

Политик указала, что Берлин принял окончательное решение в пользу "Северного потока – 2".

20 апреля 2021, 09:08
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на имеющиеся разлады, ЕС следует поддерживать диалог с Россией.

"В целом у нас очень много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который всё время говорит: мы должны разговаривать друг с другом", — отметила она, добавив, что государства Евросоюза "должны оставаться в диалоге" с Москвой.

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По словам политика, у Берлина есть желание продолжить торговлю с РФ, в том числе и в энергетической сфере. Несмотря на мнение других стран Евросоюза, Германия приняла решение в пользу завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", добавила Меркель.

Ранее бывший глава Эстонии заявил, что нужно временно запретить выдавать визы россиянам для въезда в страны Евросоюза. При этом Тоомас Хендрик Ильвес назвал Россию "разбойничьей страной-изгоем, которая травит людей", но вместе с тем отметил, что такой шаг Евросоюза может навредить простым гражданам РФ. В Госдуме жёстко раскритиковали подобное предложение экс-президента Эстонии. А в МИД России посоветовали политику пообщаться с руководством Турции и Греции на тему туризма.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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