Меркель указала ЕС на необходимость диалога с Россией

В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на имеющиеся разлады, ЕС следует поддерживать диалог с Россией.

"В целом у нас очень много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который всё время говорит: мы должны разговаривать друг с другом", — отметила она, добавив, что государства Евросоюза "должны оставаться в диалоге" с Москвой.

По словам политика, у Берлина есть желание продолжить торговлю с РФ, в том числе и в энергетической сфере. Несмотря на мнение других стран Евросоюза, Германия приняла решение в пользу завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", добавила Меркель.

Ранее бывший глава Эстонии заявил, что нужно временно запретить выдавать визы россиянам для въезда в страны Евросоюза. При этом Тоомас Хендрик Ильвес назвал Россию "разбойничьей страной-изгоем, которая травит людей", но вместе с тем отметил, что такой шаг Евросоюза может навредить простым гражданам РФ. В Госдуме жёстко раскритиковали подобное предложение экс-президента Эстонии. А в МИД России посоветовали политику пообщаться с руководством Турции и Греции на тему туризма.

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