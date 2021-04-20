В МИД РФ рассказали, зачем высылаемый киевский консул собирал данные об украинцах с двойным гражданством

Украинский консул, высылаемый из России, собирал данные для подготовки политических репрессий украинцев с двойным гражданством. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении МИД РФ. В ведомстве напомнили, что консульскому работнику было рекомендовано покинуть нашу страну после того, как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий: он пытался купить закрытые базы правоохранительных органов с персональными данными ряда граждан.

"Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины", — указано в сообщении МИД.

В связи с этим ведомство считает, что анонсируемая высылка российского дипломата из Украины не является симметричной мерой на высылку украинского консула из России, поэтому Москва оставляет за собой право на ответные шаги.

Напомним, что Украина потребовала выслать российского дипломата из Киева из-за ситуации с украинским консулом Александром Сосонюком. Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.

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