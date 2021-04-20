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Россия выразила Украине протест из-за высылки дипломата и оставила за собой право на ответ

В МИД отметили, что обвинения в адрес посольского работника являются голословными и беспочвенными: он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций.

20 апреля 2021, 08:42
<p>Вид на здание МИД РФ. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов</p>

Вид на здание МИД РФ. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Москва выразила Киеву решительный протест в связи с высылкой старшего дипломата из российского посольства по фамилии Черников. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении МИД РФ.

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"МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", указано в документе.

В ведомстве отметили, что высылка российского дипломата из Украины не является симметричной мерой на высылку украинского консула из России, поэтому Москва оставляет за собой право на ответные шаги.

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Напомним, что Украина потребовала выслать российского дипломата из Киева из-за ситуации с украинским консулом Александром Сосонюком. Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.

Замглавы МИД Незалежной Евгений Енин назвал действия России враждебными, а задержание Сосонюка — очередной провокацией в сторону Украины.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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