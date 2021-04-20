Россия выразила Украине протест из-за высылки дипломата и оставила за собой право на ответ

Москва выразила Киеву решительный протест в связи с высылкой старшего дипломата из российского посольства по фамилии Черников. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении МИД РФ.

"МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", — указано в документе.

В ведомстве отметили, что высылка российского дипломата из Украины не является симметричной мерой на высылку украинского консула из России, поэтому Москва оставляет за собой право на ответные шаги.

Напомним, что Украина потребовала выслать российского дипломата из Киева из-за ситуации с украинским консулом Александром Сосонюком. Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.

Замглавы МИД Незалежной Евгений Енин назвал действия России враждебными, а задержание Сосонюка — очередной провокацией в сторону Украины.

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