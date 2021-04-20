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В Башкирии главу сельсовета задержали из-за гибели ребёнка, которого загрызли собаки

По данным следствия, обвиняемый игнорировал жалобы жителей на бездомных животных.

20 апреля 2021, 09:00

В Башкирии задержали главу сельсовета после смерти ребёнка из-за нападения стаи собак-убийц. Видео © СУ СКР по Республике Башкортостан

В Башкирии правоохранители задержали главу сельсовета населённого пункта Сафарово, где в результате нападения стаи бродячих собак погиб четырёхлетний мальчик. Мужчине предъявили обвинение по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, обвиняемый игнорировал неоднократные обращения местных жителей, которые жаловались на бездомных собак, и не обратился в службу по отлову животных. В результате ненадлежащее исполнение служебных обязанностей привело к трагедии.

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"Вашего ребёнка там собаки...": Растерзанный псами 4-летний мальчик из Башкирии защищал от них своего питомца

Сейчас решается вопрос об избрании главе сельсовета меры пресечения. Правоохранители также изъяли необходимую документацию, допрашивают работников и жителей села.

Ранее Лайф сообщал, что под Оренбургом мужчина спас ребёнка от собаки, которая напала на него прямо на улице. Инцидент попал на запись видеорегистратора.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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