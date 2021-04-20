Экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню смягчили меру пресечения
Суд освободил из-под домашнего ареста двух других фигурантов дела.
Михаил Мень. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Верховный суд России сегодня, 20 апреля, смягчил меру пресечения экс-главе Ивановской области, аудитору Счётной палаты РФ Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 миллионов рублей. Запрет на совершение определённых действий заменили на подписку о невыезде.
"Меру пресечения смягчили до подписки о невыезде и надлежащем поведении, в остальном (апелляционные жалобы. — Прим. ред.) — без изменения", — передаёт "Интерфакс" слова адвоката чиновника.
Кроме того, суд освободил из-под домашнего ареста двух фигурантов дела — Дмитрия Гришина и Павла Конькова. Отмечается, что им также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, СК предъявил Меню обвинения в хищении 700 миллионов рублей 18 ноября 2020 года. Сам фигурант дела о растрате вины не признал, а сложившуюся ситуацию назвал недоразумением.
Михаил Мень в период с 2005 по 2013 год был главой Администрации Ивановской области. В ноябре 2013 года он стал министром строительства и ЖКХ РФ, эту должность занимал до мая 2018-го, после чего стал аудитором Счётной палаты.
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